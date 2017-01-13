Сделать дополнительную цену для товара OpenCart 2

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Завершен7 заявок219 просмотров

Необходимо сделать дополнительную цену для товара, которая не будет влиять на Маркет или на заказ, но будет отображаться в карточке товара в категориях и на главной странице сайта. 

OpenCart 2

Opencart
8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Oleg_Abrashin
Олег 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов(-1)
8 лет назад
$8
1 день
Олег быстро и качественно выполнил работу согласно заданию. Рекомендую к сотрудничеству!
Александр четко поставил задачу и мгновенно оплатил. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Oleg_Abrashin
Олег 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов(-1)
8 лет назад

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