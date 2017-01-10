Разработка магазина на Drupal 7 по готовым макетам

Добрый день! Необходима разработка магазина на Drupal 7. Дизайн готов в SVG (НЕ PSD!), поэтому необходим человек, умеющий работать с Inkscape или другим векторным редактором. Основные требования:

- использовать сборку Commerce Kickstart (дизайн создавался с ориентацией на ее стандартную тему), либо чистый Drupal с модулем Commerce.

- сайт должен быть адаптивным, минимальное разрешение 320 пикселей, максимальное 1280 пикселей. Дизайн прорисован для максимального, минимального разрешения, а также для 640 пикселей.

- на главной странице: слайдшоу, акционные товары, популярные категории товаров.

- на сайте есть стандартный функционал интернет-магазина: категория товаров, карточка товара, корзина, возможность назначить товару "старую" и "новую" цену, ставить на товар метки, помечая их как акционные.

- в карточке товара: изображения товара, цена, характеристики товара, количество и возможность добавления в корзину, а также вкладки с текстовой информацией и комментариями / формой добавления комментария. Также у товара есть сопутствующие товары.

- онлайн-оплата, фильтры и т.п. НЕ нужны. Заказ после оформления просто отправляется на почту администратору сайта.