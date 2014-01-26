Добрый день! В разрабатываемый магазин на Drupal Commerce (Commerce Kickstart 2) необходимо добавить функционал при оформлении заказа. 1. Сейчас оформление заказа на одной странице. Есть несколько способов доставки. Необходимо, чтобы при выборе ...
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Необходима разработка магазина на Drupal 7. Дизайн готов в SVG (НЕ PSD!), поэтому необходим человек, умеющий работать с Inkscape или другим векторным редактором. Основные требования: - использовать сборку Commerce Kickstart ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать логотип для интернет-магазина парфюмерии «Рамзес», он должен быть в египетском стиле, на базе имеющегося шрифта, но с надписью нужна изюминка. А также под букву «А» стилизировать пирамиду (прилагаю прототип с фото). ...Завершен10 лет назад
Необходимо написать тексты для сайта логистической компании согласно структуре, прикрепляю. Нужен копирайтер, который имеет опыт написания текстов для подобной тематики. Специализированные документы, законы и т.п. мы предоставляем.Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо нарисовать или сделать коллаж фона для сайта. он должен размещаться по бокам от полезной площади сайта. На ширину экрана 1920 px, эскиз сайта прилагаю. На иллюстрации должен быть элементы электрики (кабель или что-то ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно доработать существующий логотип. Есть картинка с сыром, нужно сделать ту же картинку, но более качественно прорисовать, в цвете, цвет сыра должен быть желтый, как на примере. Логотип нужен в векторе.Завершен10 лет назад
Необходимо сделать модернизацию логотипа. http://swt.com.ua/ логотип в шапке сайта. Только графическую часть, без текстовой. Нужно добавить к текущему знаку эффект 3-д, в таком стиле: http://workdone.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/avtobeginner_logo_ddd.png http://workdone.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/3d-logo-design.jpg Исходники ...Завершен11 лет назад
Для сайта на MODx Revo необходимо реализовать внедрение атрибутов rel=”next” и rel=”prev” для страниц паджинации. Согласно технической документации. Подробнее о rel="next" и rel="prev" можно узнать по адресу https://support.google.com/webmasters/answer/1663744?hl=ru.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется отрисовка либо рендер двора по примитивному эскизу. Эскиз прилагаю. Суть не передать детализацию, но чтобы сделать симпатично и качественно. Размер нужен такой же как в эскизе.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать флеш-банер такого плана как здесь http://ibud.ua/ru/catalog/kladochnye-materialy-109 (справа магазин КлинкерБуд). Сроки 2 дня.Анимация6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно наприсовать 4 иконки в векторе, в одном цвете в стиле скетча. Для главной странички сайта веб-студии http://www.mcsite.com.ua/ По таким темам: Создание сайтов Продвижение сайтов Графический дизайн ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо нарисовать в векторе пиктограммы для агрокультур. Техника рисунка как здесь http://www.shutterstock.com/pic-129958403/stock-vector-wheat-and-rye-elements-for-design-icon-set.html?src=KaQUh38l2mW5r0uhyBug9Q-1-10 Всего нужно 25 пиктограмм.Завершен12 лет назад
Необходимо создать флеш с вращающимися лучиками вокруг логотипа, как здесь http://www.opeks.ua/Анимация1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется нарисовать иллюстрации (около 40 шт) для детской книги по математике. Иллюстрации цветные, простой детализаци, некоторіе средней. Качество важно.Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть статический банер, его нужно оживить с помощью флеш. Сделать чтобы снежинки сыпались. Также будет смена 3-х товаров, на этом анимированном фоне. См. пример одного из товаров.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для сайта, на логотип компании нужно наложить пробегающий блик по типу такого http://www.artfulstudio.ru/lessons/45-lessons-animation/109-patch-of-light-running- Но это должно быть во флеше.Анимация1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужна иллюстрация к сайту по химических трюкам и опытам. Аудитория сайта: школьники. Аналоги: http://www.veselanauka.com/ Иллюстрация нужна на главную страницу, примерно такого же размера как и на сайте-аналоге. ...Завершен10 лет назад
Нужно отрисовать с фотографии, желательно в векторе фрагмент металлической пластины, только чтобы освещение шло из центра отверстия. фото прилагаю.Завершен14 лет назад