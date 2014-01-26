inkosar

Иван inkosar

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Работаю дизайнером в веб-студии
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Добавить функционал в оформление заказа магазина на Drupal Commerce

    Добрый день! В разрабатываемый магазин на Drupal Commerce (Commerce Kickstart 2) необходимо добавить функционал при оформлении заказа. 1. Сейчас оформление заказа на одной странице. Есть несколько способов доставки. Необходимо, чтобы при выборе ...

    Drupal
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка магазина на Drupal 7 по готовым макетам

    Добрый день! Необходима разработка магазина на Drupal 7. Дизайн готов в SVG (НЕ PSD!), поэтому необходим человек, умеющий работать с Inkscape или другим векторным редактором.  Основные требования: - использовать сборку Commerce Kickstart ...

    Drupal
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать логотип для интернет-магазина

    Необходимо разработать логотип для интернет-магазина парфюмерии «Рамзес», он должен быть в египетском стиле, на базе имеющегося шрифта, но с надписью нужна изюминка. А также под букву «А» стилизировать пирамиду (прилагаю прототип с фото). ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать контент для сайта логистической компании

    Необходимо написать тексты для сайта логистической компании согласно структуре, прикрепляю. Нужен копирайтер, который имеет опыт написания текстов для подобной тематики. Специализированные документы, законы и т.п. мы предоставляем.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фон для сайта

    Необходимо нарисовать или сделать коллаж фона для сайта. он должен размещаться по бокам от полезной площади сайта. На ширину экрана 1920 px, эскиз сайта прилагаю. На иллюстрации должен быть элементы электрики (кабель или что-то ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать логотип

    Нужно доработать существующий логотип. Есть картинка с сыром, нужно сделать ту же картинку, но более качественно прорисовать, в цвете, цвет сыра должен быть желтый, как на примере. Логотип нужен в векторе.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Модернизация логотипа

    Необходимо сделать модернизацию логотипа. http://swt.com.ua/ логотип в шапке сайта. Только графическую часть, без текстовой. Нужно добавить к текущему знаку эффект 3-д, в таком стиле: http://workdone.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/avtobeginner_logo_ddd.png http://workdone.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/3d-logo-design.jpg Исходники ...

    WordPress
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка по MODx Revo

    Для сайта на MODx Revo необходимо реализовать внедрение атрибутов rel=”next” и rel=”prev” для страниц паджинации. Согласно технической документации. Подробнее о rel="next" и rel="prev" можно узнать по адресу https://support.google.com/webmasters/answer/1663744?hl=ru.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовать вид внутреннего двора по эскизу

    Требуется отрисовка либо рендер двора по примитивному эскизу. Эскиз прилагаю. Суть не передать детализацию, но чтобы сделать симпатично и качественно. Размер нужен такой же как в эскизе.

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Флеш баннер

    Необходимо создать флеш-банер такого плана как здесь http://ibud.ua/ru/catalog/kladochnye-materialy-109 (справа магазин КлинкерБуд). Сроки 2 дня.

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 4 иконки в векторе

    Нужно наприсовать 4 иконки в векторе, в одном цвете в стиле скетча. Для главной странички сайта веб-студии http://www.mcsite.com.ua/ По таким темам: Создание сайтов Продвижение сайтов Графический дизайн ...

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Пиктограммы для агрокультур

    Необходимо нарисовать в векторе пиктограммы для агрокультур. Техника рисунка как здесь http://www.shutterstock.com/pic-129958403/stock-vector-wheat-and-rye-elements-for-design-icon-set.html?src=KaQUh38l2mW5r0uhyBug9Q-1-10 Всего нужно 25 пиктограмм.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Флеш-баннер с падающим снегом

    Есть статический банер, его нужно оживить с помощью флеш. Сделать чтобы снежинки сыпались. Также будет смена 3-х товаров, на этом анимированном фоне. См. пример одного из товаров.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Блик на логотипе

    Для сайта, на логотип компании нужно наложить пробегающий блик по типу такого http://www.artfulstudio.ru/lessons/45-lessons-animation/109-patch-of-light-running- Но это должно быть во флеше.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Иллюстрация к главной странице сайта

    $50

    Нужна иллюстрация к сайту по химических трюкам и опытам. Аудитория сайта: школьники. Аналоги: http://www.veselanauka.com/ Иллюстрация нужна на главную страницу, примерно такого же размера как и на сайте-аналоге. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

jerri3000
Алексей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Добавить функционал в оформление заказа магазина на Drupal Commerce
Drupal
Отличный заказчик, рекомендую
Очень хороший специалист по Drupal.
Ответный отзыв
Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Иллюстрация к главной странице сайта
Приятно было работать извини за задержку только недавно вернулся с войны на Донбассе.
Сергей все выполнил качественно и в срок.
Ответный отзыв
Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Разработать логотип для интернет-магазина
Выполнен интересный проект. Рекомендую заказчика!
Сделка прошла успешно.
Ответный отзыв
Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Доработать логотип
Иван отличный заказчик. Приятно было поработать. Замечания и пожелания минимальные. Оплата в срок....
Все сделано в срок. Качеством доволен.
Ответный отзыв
xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Модернизация логотипа
WordPress
Спасибо за приятное сотрудничество!
Инна ответственный исполнитель. Работу сделала качественно и в срок.
Ответный отзыв
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