Натянуть верстку интернет-магазина на движок OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт14 заявок170 просмотров

Требуется натянуть готовую верстку Интернет-магазина на OpenCart.

Дальше потребуется программинг доп.функционала.

Приглашаются спецы с большим опытом работы в OpenCart.

Верстку покажу кандидатам.

В ответ прошу написать ваш опыт работы в OpenCart, а также минимальный бюджет от которого работаете (если есть).

Opencart
8 лет назад
Melonor
Олег 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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