Панель Аренды (Интернет магазина) +магазин

Вообщем нужно реализовать систему аренды интерент магазинов

Примеры: lequeshop.ru, box-pay.ru

На счёт магазина можно взять какой нибудь готовый скрипт магазина и немножко переделать например LazyPay так что его писать с 0 не обязательно

А вот панель аренды нужно писать с 0

Принцип работы аренды:

1.Гость регистрируется на сайте

2.Выбирает подходящий дизайн и домен | Например shop.arenda.ru

3.Производит оплату аренды | Например на 1 месяц

4.После оплаты ему приходят данные от панели магазина