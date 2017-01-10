Нужен интернет магазин, который будет продавать ключи, а проще говоря будет продавать строку из загруженной базы. Ещё нужно будет сделать маленькое API для запросов с приложений (2-3 скрипта). Сайт будет развиваться поэтапно, потому ...
Панель Аренды (Интернет магазина) +магазин
Вообщем нужно реализовать систему аренды интерент магазинов
Примеры: lequeshop.ru, box-pay.ru
На счёт магазина можно взять какой нибудь готовый скрипт магазина и немножко переделать например LazyPay так что его писать с 0 не обязательно
А вот панель аренды нужно писать с 0
Принцип работы аренды:
1.Гость регистрируется на сайте
2.Выбирает подходящий дизайн и домен | Например shop.arenda.ru
3.Производит оплату аренды | Например на 1 месяц
4.После оплаты ему приходят данные от панели магазина
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