Интернет магазин на битрикс

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Закрыт8 заявок142 просмотра

Интересует стоимость.

Настройка Битрикс

SEO

Разработка структуры и карты сайта

Размещение контента 5-6 стр

Карточка товара

Форма обратной связи

Поиск по сайту

Фильтр

Баннер или слайд

Навигация по сайту

Новости сайта

Сопутствующий товар или хит продаж, рекомендуемые

Сравнение, избранное

Авторизация/ регистрация через социальные сети

Личный кабинет

Подписка / рассылка

Google Analytics, Яндекс.Метрика

Мобильная версия 

В процессе работы, возможно, добавление функционала.

8 лет назад
russlasti
Инна 
48 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров