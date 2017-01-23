Ручной перенос товаров из битрикса в опенкарт

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Завершен1 заявка166 просмотров

нужно вручную перенести товары со старого битрикса в новый опенкарт. Аккуратно. Пример старой страницы https://goo.gl/it4ANM﻿ пример новой страницы https://yadi.sk/i/7jrrhSP138fWfD﻿

условия

1. перенести все товары (их не больше 150, говорю не больше потому что считал по общему кол-ву страниц на сайте, но часть страниц пустые вообще)

2. создать и заполнить новые страницы (около 15 шт) из моего вордового файла

3. придерживаться чистого нового дизайна

4. расставить доп атрибуты у товаров "с этим покупают", "подходит для ...". Такая возможность в движке есть.

требования

1. знание опен карт

2. навыки элементарной верстки т.к. часть табличек с описанием характеристик нужно подогнать под новый дизайн

Opencart
8 лет назад
gromka
Кирилл 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$80
5 дней
Отлично и оперативно справился со всеми поставленными задачами. Рекомендую.
Кирилл четко ставил задачу и оплату делал вовремя! Всем рекомендую!!! Будем сотрудничать

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rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад