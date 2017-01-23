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Ручной перенос товаров из битрикса в опенкарт
нужно вручную перенести товары со старого битрикса в новый опенкарт. Аккуратно. Пример старой страницы https://goo.gl/it4ANM пример новой страницы https://yadi.sk/i/7jrrhSP138fWfD
условия
1. перенести все товары (их не больше 150, говорю не больше потому что считал по общему кол-ву страниц на сайте, но часть страниц пустые вообще)
2. создать и заполнить новые страницы (около 15 шт) из моего вордового файла
3. придерживаться чистого нового дизайна
4. расставить доп атрибуты у товаров "с этим покупают", "подходит для ...". Такая возможность в движке есть.
требования
1. знание опен карт
2. навыки элементарной верстки т.к. часть табличек с описанием характеристик нужно подогнать под новый дизайн
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