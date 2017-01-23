Интернет магазин

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Завершен8 заявок166 просмотров

Добрый день! Необходимо создать интернет магазин на готовой платформе.

Подробнее здесь http://www.intimshop.ru/partners/platform/overview/

. Домена нет. И сколько это будет стоить?

8 лет назад
mara1692777
Марат 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MagicNoob
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Спасибо Олегу, Все сделал качественно и на совесть, предложил свои корректировки. Буду и дальше с ним сотрудничать. Рекомендую.
Отличный заказчик: четко поставленное ТЗ, всегда оперативно находится на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

MagicNoob
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад