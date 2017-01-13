Редактирование и дописание диплома

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Закрыт1 заявка110 просмотров

добрый день, кто может помогите пожалуйста 

надо дописать 2,3,5 главы по возможности. до 17.01.2017. тема Разработка web-приложения для магазина бытовой техники«ТехноГрад»

сайт делал в phpDesigner 8

8 лет назад
sanymitta
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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