1-й этап: скелет будущего сайта. Задача - перенести существующую базу товаров с площадки Prom на 1С Битрикс с сохранением всех параметров (картинки, цена, наличие, характеристики и т.д.). Сайт будет переезжать с домена in.ua на com.ua. Переносить и ...
Вывести блок с атрибутом в товар. Woocommerce
WordPress – Woocommerce. Последние версии с поддержкой новых версий
Есть товар. У товар есть атрибут/характеристика "Серия" и значение "Плоские".
Нужно вывести в карточке товара блок товаров с атрибутом "Серия" и значением "Плоские".
Это аналог блока Up-Sell.
Настройки:
Можно создавать неограниченное количество блоков. Для каждого блока свои настройки.
Создать новый/Редактировать/Удалить
Статус: Включен/Выключен
Приоритет: 10-20-30 и т.д. Определяет выше/ниже блок относительно других таких же блоков
Позиция блока: До полного описания товара. После описания товара
Атрибут:
Значение атрибута:
Название блока:
Активная ссылка с названия блока (на архив по этому атрибуту): Да/Нет
Количество выводимых элементов (товаров):
Размещение блока: Таблица/Слайдер. Всё адаптивное!!!
Показывать кнопку "Купить": Да/Нет
Показывать цену: Да/Нет
Сортировка товаров в блоке: Случайная, Бестселлеры, Новые, Цена ниже, Цена выше
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