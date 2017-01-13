Добрый день! Необходимо создать интернет магазин на готовой платформе. Подробнее здесь http://www.intimshop.ru/partners/platform/overview/ . Домена нет. И сколько это будет стоить?
Перенести сайт из Prom.ua на 1С Битрикс, 1-й этап
1-й этап: скелет будущего сайта.
Задача - перенести существующую базу товаров с площадки Prom на 1С Битрикс с сохранением всех параметров (картинки, цена, наличие, характеристики и т.д.). Сайт будет переезжать с домена in.ua на com.ua. Переносить и сохранять ссылки не надо.
На первом этапе на новом сайте необходимо продумать грамотную структуру сайта, уменьшить количество разделов и подразделов с учетом целевых поисковых запросов и примеров аналогичных сайтов.
Предпочтение будет отдаваться специалистам, которые смогут развивать сайт на последующих этапах: создание и настройка умных фильтров на товары и бренды (ЧПУ, СЕО), настройка шаблонов СЕО, инфоблоки, дизайн логотипа, слайдеров, иконок, разделов и подразделов, платежные системы и т.д.
Создаваться и развиваться сайт будет на 1С Битрикс Бизнес на решении от Digital Web DELUXE.
Ссылка на существующий сайт и сайты-аналоги, а также более детальное обсуждение ТЗ будут в личной переписке с каждым кандидатом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется создание интернет-магазина и его наполнение (около 20000 товаров) + внутренняя оптимизация. Подробности при перепискеИнтернет-магазины43 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать интернет-магазин спортивной формы и одежды на платформе Битрикс. Функционал как на старом сайте http://darsport.ru/. Выбранный исполнитель по окончании работ должен будет иметь возможность предоставить отчетные документы (договор, актов выполненных работ).Интернет-магазины7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен сайи интернет магазина простенький, с разбивкой запчастей по маркам машин с обновлениями остатков ежедневно через загрузку определённого прайсаИнтернет-магазины20 заявокЗакрыт8 лет назад
нужно вручную перенести товары со старого битрикса в новый опенкарт. Аккуратно. Пример старой страницы https://goo.gl/it4ANM пример новой страницы https://yadi.sk/i/7jrrhSP138fWfD условия 1. перенести все товары (их не больше 150, говорю не больше потому что ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Интересует стоимость. Настройка Битрикс SEO Разработка структуры и карты сайта Размещение контента 5-6 стр Карточка товара Форма обратной связи Поиск по сайту Фильтр Баннер или ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создание сайта интернет-магазина для новой компании по продажи электроматериалов.Интернет-магазины32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать дополнительную цену для товара, которая не будет влиять на Маркет или на заказ, но будет отображаться в карточке товара в категориях и на главной странице сайта. OpenCart 2Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Необходима разработка магазина на Drupal 7. Дизайн готов в SVG (НЕ PSD!), поэтому необходим человек, умеющий работать с Inkscape или другим векторным редактором. Основные требования: - использовать сборку Commerce Kickstart ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется натянуть готовую верстку Интернет-магазина на OpenCart. Дальше потребуется программинг доп.функционала. Приглашаются спецы с большим опытом работы в OpenCart. Верстку покажу кандидатам. В ответ прошу написать ваш ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт8 лет назад