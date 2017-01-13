Перенести сайт из Prom.ua на 1С Битрикс, 1-й этап

1-й этап: скелет будущего сайта.

Задача - перенести существующую базу товаров с площадки Prom на 1С Битрикс с сохранением всех параметров (картинки, цена, наличие, характеристики и т.д.). Сайт будет переезжать с домена in.ua на com.ua. Переносить и сохранять ссылки не надо.

На первом этапе на новом сайте необходимо продумать грамотную структуру сайта, уменьшить количество разделов и подразделов с учетом целевых поисковых запросов и примеров аналогичных сайтов.

Предпочтение будет отдаваться специалистам, которые смогут развивать сайт на последующих этапах: создание и настройка умных фильтров на товары и бренды (ЧПУ, СЕО), настройка шаблонов СЕО, инфоблоки, дизайн логотипа, слайдеров, иконок, разделов и подразделов, платежные системы и т.д.

Создаваться и развиваться сайт будет на 1С Битрикс Бизнес на решении от Digital Web DELUXE.

Ссылка на существующий сайт и сайты-аналоги, а также более детальное обсуждение ТЗ будут в личной переписке с каждым кандидатом.