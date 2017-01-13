Добработка магазина на OpenCart 2

нужно вручную перенести товары со старого битрикса в новый опенкарт. Аккуратно. Пример старой страницы https://goo.gl/it4ANM﻿ пример новой страницы https://yadi.sk/i/7jrrhSP138fWfD﻿ условия 1. перенести все товары (их не больше 150, говорю не больше потому что ...