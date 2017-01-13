Добработка магазина на OpenCart 2

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Закрыт4 заявки126 просмотров

ТЗ в вложении.

По ТЗ нужно все кроме интергации 1С

От вас жду сроки и цену

Opencart
8 лет назад
Weborob-IT
Владислав 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров