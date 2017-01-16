Интернет-магазин

Необходимо перенести товарную базу (покупатели и заказы желательно) с сохранением url-ов на новую современную CMS (Magento/Prestashop/Opencart/предложите и обоснуйте свой вариант), которая может легко масштабироваться и держать высокую нагрузку (естественно на выделенном сервере).

Сейчас магазин работает на самописном движке. Товаров около 30 тыс.

ТЗ, скорее сказать, хотелки, смотрите в приложенном файле.

Крайне желательно в самые кратчайшие сроки перенести товарную номенклатуру и работать уже с новым сайтом на новой CMS со стандартным, но современным шаблоном. Недостающий функционал добавлять уже на работающем сайте.

Прошу указать полную стоимость и сроки, возможно с разбивкой на этапы.

Предпочтение отдается исполнителям/студиям из Украины с подписанием договора и т.п.