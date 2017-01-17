Задача: интегрировать Яндекс.Доставка, как один из вариантов доставки на движок wordpress. Я.Доставка будет основной, но нужна возможность отключения модуля, в случае неполадок и переход на стандартный метод доставки. Сайт: http://juicyvapors.ru/
Онлайн магазин
Добрый день.
Задача для профи.
Необходимо сделать карточку товара как описано ниже, можно сделать на виртумарте, и другом двжике
в карточке для товара требуется возможность выбрать:
- Количество - фиксированное 1, 3, 4, 6 и 8 штук, цена определена см прайс
- Размер, три варианта: 200мм (малый), 250мм (средний), 300мм (большой), цена меняется
- Тип металла 30хгса и 65x13 в не зависимости от металла цена одинаковая.
- В корзине проверить работу оформления - не работает, исправить.
- Оплата онлайн через робокассу - вторично - укажите вашу цену/срок
- Добавить рекомендованный товар, т.е. при покупке ножей предлагается чехол для ножа из кожи
Заявки фрилансеров
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