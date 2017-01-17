Онлайн магазин

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Закрыт5 заявок179 просмотров

Добрый день.

Задача для профи.

Необходимо сделать карточку товара как описано ниже, можно сделать на виртумарте, и другом двжике

в карточке для товара требуется возможность выбрать:

  • Количество - фиксированное 1, 3, 4, 6 и 8 штук, цена определена см прайс
  • Размер, три варианта: 200мм (малый),  250мм (средний), 300мм (большой), цена меняется
  • Тип металла 30хгса и 65x13 в не зависимости от металла цена одинаковая.
Корзина:

  • В корзине проверить работу оформления - не работает, исправить.
  • Оплата онлайн через робокассу - вторично - укажите вашу цену/срок
  • Добавить рекомендованный товар, т.е. при покупке ножей предлагается чехол для ножа из кожи
8 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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