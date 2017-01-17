Здравствуйте. Есть интернет магазин по наушникам на cms Joomla, мы заказали дизайнеру его редизайн (изменение цветовой гаммы, стилистики, иконок), нам нужно его дизайн (psd) натянуть на существующий сайт, без отдельной верстки, возможно только частичной, ...