Редизайн интернет магазина

Здравствуйте.

Есть интернет магазин по наушникам на cms Joomla, мы заказали дизайнеру его редизайн (изменение цветовой гаммы, стилистики, иконок), нам нужно его дизайн (psd) натянуть на существующий сайт, без отдельной верстки, возможно только частичной, так как блоки все остаются на своих местах, просто меняется стиль.

Страницы:

- Главная

- категория

- карточка товара

остальные страницы проверить, привести в порядок, если поехала верстка в результате ваших действий. Мобильную версию также проверить.

Дизайн yadi.sk/d/rUtMffqg39T5rE

Сайт при запросе скину.