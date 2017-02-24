Редизайн интернет магазина

$65
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Завершен3 заявки251 просмотр

Здравствуйте.  

Есть интернет магазин по наушникам на cms Joomla, мы заказали дизайнеру его редизайн (изменение цветовой гаммы, стилистики, иконок), нам нужно его дизайн (psd) натянуть на существующий сайт, без отдельной верстки, возможно только частичной, так как блоки все остаются на своих местах, просто меняется стиль.   

Страницы:  

- Главная  

- категория  

- карточка товара  

остальные страницы проверить, привести в порядок, если поехала верстка в результате ваших действий. Мобильную версию также проверить.  

Дизайн yadi.sk/d/rUtMffqg39T5rE 

Сайт при запросе скину.

Joomla
8 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$30
5 дней
Все отлично, рекомендую!
Сотрудничеством доволен! Оплата в срок

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kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад