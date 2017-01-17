Спец на Modx

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Закрыт6 заявок172 просмотра

Требуется развернуть бэкап на тестовом домене. проверить работоспособность сайта. Затем привязать и настроить новый домен.

MODX
8 лет назад
guest_14824917206203
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров