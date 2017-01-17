Магазин на Facebook

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Необходимо создать и установить магазин в сети Facebook и Вконтакте. Магазин должен работать не только на компьютерах и ноутбуках, но и на планшетах и телефонах.

8 лет назад
Dmitry-D
Дмитрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров