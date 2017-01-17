Добрый день. Задача для профи. Необходимо сделать карточку товара как описано ниже, можно сделать на виртумарте, и другом двжике в карточке для товара требуется возможность выбрать: ...
Магазин на Facebook
Необходимо создать и установить магазин в сети Facebook и Вконтакте. Магазин должен работать не только на компьютерах и ноутбуках, но и на планшетах и телефонах.
Заявки фрилансеров
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