Сделай мне лендинг :) ну пажаааалуйста . Я девушка, и не понимаю, как он должен выглядеть :) Поэтому ищу не только исполнителя, но и советчика! - если ты из спб (желательно приморский ...
Массовое изготовление лэндингов.
Массовое изготовление лэндингов (потом объединение в единый магазин на основе Opencart).
Рассматриваю исполнителей только из Питера.
Задачка которую решаем сейчас: массовое изготовление лэндингов по продажам товарки.
Начинаем с часов, но это не суть важно. Часы просто для старта - понятный товар и спрос.
Кого ищу в целом: я ищу партнера, который закроет техническую часть связанную с сайтиками.
Кого ищу?
вебмастера, который станет нашим техническим директором, с интересами в маркетинге.
Полноценные магазины будем писать скорее всего на opencart. Тут обсудим с Вами.
Зачем ему это надо?
Это предложение для тех, кто "уперся" в проблему роста, будучи фрилансером или штатным сотрудником.
Т е если Вас сейчас все устраивает, то это предложение не для Вас :)
Из всего написанного получается, что мы ищем того, кому удобно будет встречаться с нами в офисе на Горной, в Питере.
Т е удаленного исполнителя сейчас не ищем.
ПС: И да, у нас есть традиция по пятницам пить виски и записывать вебинары про маркетинг, продажи, бух учет и около темы :)
Заявки фрилансеров
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