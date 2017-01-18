Массовое изготовление лэндингов (потом объединение в единый магазин на основе Opencart).

Рассматриваю исполнителей только из Питера.

Задачка которую решаем сейчас: массовое изготовление лэндингов по продажам товарки.

Начинаем с часов, но это не суть важно. Часы просто для старта - понятный товар и спрос.

Кого ищу в целом: я ищу партнера, который закроет техническую часть связанную с сайтиками.

Кого ищу?

вебмастера, который станет нашим техническим директором, с интересами в маркетинге.

Полноценные магазины будем писать скорее всего на opencart. Тут обсудим с Вами.

Зачем ему это надо?

Это предложение для тех, кто "уперся" в проблему роста, будучи фрилансером или штатным сотрудником.

Т е если Вас сейчас все устраивает, то это предложение не для Вас :)

Из всего написанного получается, что мы ищем того, кому удобно будет встречаться с нами в офисе на Горной, в Питере.

Т е удаленного исполнителя сейчас не ищем.

ПС: И да, у нас есть традиция по пятницам пить виски и записывать вебинары про маркетинг, продажи, бух учет и около темы :)