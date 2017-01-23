Сделать адаптивную версию интернет-магазина на ocStore 1.5.1.3

Здравствуйте. Нужно сверстать интернет магазин (опенкарт или битрикс на ваше усмотрение, но должна быть видео инструкция как пользоваться функциями). Сайт по типу palladium.ua. Есть шаблон PSD (он готовый но возможны доработки самого шаблона по ходу ...