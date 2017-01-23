Сделать адаптивную версию интернет-магазина на ocStore 1.5.1.3

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок160 просмотров

Необходимо сделать адаптивную версию интернет-магазина для мобильных устройств. Магазина работает на ocStore 1.5.1.3 базовый шаблон значительно переработанный как по дизайну так и по функционалу. 

ocStore
8 лет назад
6100
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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