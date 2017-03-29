Сверстать, натянуть на ocStore интернет-магазин.

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Завершен6 заявок238 просмотров

Страницы отрисованы, платформа установлена, сайт спарсен. Нужно сверстать и натянуть страницы, привести сайт к готовому рабочему состоянию.  Пилотные сайты подскажу. ТЗ в личку.  Стоимость работы, сроки озвучивайте обязательно. Наличие постоянного контакта с исполнителем, поэтапная сдача работ.

ocStore
8 лет назад
innaprostoinna
Ирина 
54 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

devagency
Роман 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$450
10 дней
Андрей - профи! Всегда на связи, корректен, пунктуален! Рекомендую! Планирую продолжить сотрудничество! Трудно найти специалиста такого уровня, как он!
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

devagency
Роман 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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