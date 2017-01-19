Здравствуйте. Нужно сверстать интернет магазин (опенкарт или битрикс на ваше усмотрение, но должна быть видео инструкция как пользоваться функциями). Сайт по типу palladium.ua. Есть шаблон PSD (он готовый но возможны доработки самого шаблона по ходу т.к. изначально тяжело сделать все в идеале). Есть мобильная версия отдельно в psd

В идеале ваши услуги нужны под ключ.

Много деталей и фишек на сайте буду обьяснять по ходу, будем проходиться по каждой странице отдельно что-бы показывать функцыонал который я хотел бы видеть на данных элементах. (по типу прикрепленной шапки, выпадающих списков с задержкой в 2 сек....)

Видео инструкция по шаблону https://cloud.mail.ru/public/xFAv/TMA5Dtigv

Что нужно сделать

1) Обратите внимание что шаблон адаптивный и корректно должен отображаться везде (есть отдельный шаблончик мобильный)

2) обратите внимание при правках кода на его валидатность https://validator.w3.org/

3) у сайта должны быть высокие показатели в гугл пейдж спид

3) Нужно поставить хороший экспорт и импорт товара

4) поставить модуль (плагин) автоматического сжатия картинок при загрузке на сайт

5) добавить такую фишку как читать далее чтобы текст раскрывался при нажатии на нее вниз (только для категорийного общего описания http://prntscr.com/dj0o6g),

в самой категории товара сам текст описывающий категорию нужно опустить вниз + добавить функцию читать далее

6) В каталоге товаров слева нужно вмещать текст одной категории в одну строку (потом текст исчезает)

7) синхронизация с 1с

Назовите вашу цену пожалуйста и сроки