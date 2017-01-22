Фильтр по маркам авто для Opencart 2

Есть магазин на OcStore 2.1, в нем некоторые (не все) товары - автомобильной тематики.

Встал вопрос их фильтрования по маркам авто (например, выбрали Audi - показалась часть товаров в категории, например, Двигатели), выбрали далее модель А4 - осталась еще часть, выбрали год, например, 2004 - остались только товары, подходящие под все три выбранных критерия.

Предлагайте ваше решение, мне самое главное, чтобы:

1) оно было достаточно стандартным, были задействованы какие-то привычные формы, типа атрибутов или опций или еще что-то типовое.

2) можно было обновлять магазин, то есть решение не должно кардинальным образом менять файлы движка, а должно встраиваться в него, чтобы я мог на другой магазин его "накатить" (у меня их несколько на одном шаблоне).

3) было несложным в администрировании.

В двух словах опишите, как можете решить проблему.

Ну и ориентировочная цена/сроки.

Оплата по факту Вебмани или Яндекс.Деньги.