Донастроить оформление заказа virtuemart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки153 просмотра

необходимо настроить оформление заказа после нажатия "оформить заказ". Сейчас необходимо внести адрес доставки и способ оплаты. Пробовал прикрутить плагин onepage, но он помог только сократить кол-во полей. Запрос на способы доставки и оплаты попрежнему просит.   

Задача: убрать запрос способа доставки и оплаты.  настроить отправку уведомлений покупателю и продавцу при оформлении заказа.

8 лет назад
upline
Иван 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Лендинг под часы

    Сделай мне лендинг :) ну пажаааалуйста . Я девушка, и не понимаю, как он должен выглядеть :) Поэтому ищу не только исполнителя, но и советчика!  - если ты из спб (желательно приморский ...

    Opencart
    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет магазин

    Здравствуйте. Нужно сверстать интернет магазин (опенкарт или битрикс на ваше усмотрение, но должна быть видео инструкция как пользоваться функциями). Сайт по типу palladium.ua. Есть шаблон PSD (он готовый но возможны доработки самого шаблона по ходу ...

    Opencart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта

    Есть сайт, наполненный информацией с тематикой бетон, цемент. Но его продвигать пока не собираемся.  Необходимо используя тематику сайта и часть информации размещенной на нем, создать новый сайт на другом доменном имени. Хостинг и домен ...

    Opencart
    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Массовое изготовление лэндингов.

    Массовое изготовление лэндингов (потом объединение в единый магазин на основе Opencart). Рассматриваю исполнителей только из Питера. Задачка которую решаем сейчас: массовое изготовление лэндингов по продажам товарки. Начинаем с часов, но это не ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Магазин на Facebook

    Необходимо создать и установить магазин в сети Facebook и Вконтакте. Магазин должен работать не только на компьютерах и ноутбуках, но и на планшетах и телефонах.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет-магазин

    Здравствуйте! нужен интернет-магазин под ключ, не заумный, не бомбезный, сдержанный, лаконичный, понятный по доступной цене.

    Интернет-магазины28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн интернет магазина

    $65

    Здравствуйте.   Есть интернет магазин по наушникам на cms Joomla, мы заказали дизайнеру его редизайн (изменение цветовой гаммы, стилистики, иконок), нам нужно его дизайн (psd) натянуть на существующий сайт, без отдельной верстки, возможно только частичной, ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Спец на Modx

    Требуется развернуть бэкап на тестовом домене. проверить работоспособность сайта. Затем привязать и настроить новый домен.

    MODX
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет-магазин

    Необходимо перенести товарную базу (покупатели и заказы желательно) с сохранением url-ов на новую современную CMS (Magento/Prestashop/Opencart/предложите и обоснуйте свой вариант), которая может легко масштабироваться и держать высокую нагрузку (естественно на выделенном сервере). Сейчас магазин ...

    MagentoOpencartPrestaShop
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад