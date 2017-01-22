Донастроить оформление заказа virtuemart 2

необходимо настроить оформление заказа после нажатия "оформить заказ". Сейчас необходимо внести адрес доставки и способ оплаты. Пробовал прикрутить плагин onepage, но он помог только сократить кол-во полей. Запрос на способы доставки и оплаты попрежнему просит.

Задача: убрать запрос способа доставки и оплаты. настроить отправку уведомлений покупателю и продавцу при оформлении заказа.