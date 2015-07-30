innaprostoinna

Собрать интернет -магазин на Вордпрессе ( сборка шаблонов под ключ)и перелить содержимое со старого сайта. Цена вопроса, сроки. Примеры раннее выполненных работ. Просьба, плз, указывать цены в РУБЛЯХ и реальные за сайт-конструктор. (не кандомный сайт!)
- Интернет-магазины13 заявокЗакрыт6 лет назад
Андрей, пришлите мне доступы от SimpleOpenCart , нужен лицензионный ключ.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно: 1. Сделать страницу отзывов на сайтhttps://profiforsalon.ru/ , (ссылку на пример укажу), присоединить девайз -секьюрити [url=http://admin.hypercomments.com/]http://admin.hypercomments.com/[/url] (почта есть уже). Спасибо. Указывайте цену и сроки обязательно. Платформа Опенкарт.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно: 1. Сделать страницу отзывов (ссылку на пример укажу), присоединить девайз -секьюрити [url=http://admin.hypercomments.com/]http://admin.hypercomments.com/[/url] (почта есть уже)Спасибо.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Страницы отрисованы, платформа установлена, сайт спарсен. Нужно сверстать и натянуть страницы, привести сайт к готовому рабочему состоянию. Пилотные сайты подскажу. ТЗ в личку. Стоимость работы, сроки озвучивайте обязательно. Наличие постоянного контакта с исполнителем, поэтапная сдача ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Переделать дизайн интернет-магазина [url=http://profiforsalon.ru/]http://profiforsalon.ru. [/url]При изменении шаблона сайт должен отображаться корректно и на мобильных устройствах. Окончательный интерфейс страниц вышлю в ТЗ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется написать/выложить карточки товара (сокращенное и развернутое seo-описание товара), рерайт. 83 карточки. Тема: индустрия красоты. Просьба озвучивать цену за одну карточку и сроки.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен скрип, который может изменять цену товара в зависимости от выбранного значения select. ! Учитываем обязательно, что выпадающих списков у товара может быть более 1. Могут иметь место списки (значения), как влияющие на общую ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Требуется написать качественных десять статей по две тысячи знаков для интернет-магазина. Тематика: индустрия красоты.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать новый сайт на базе имеющегося. Изменить дизайн (цветовую гамму, шрифт и картинки) и незначительно изменить интерфейс ( перенести строку Поиск товара, изменить немного подвал и шапку), на новом хостинге и ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Появилась необходимость в создании логотипа и фавикона для интернет-магазина профессиональной косметической продукции и расходных одноразовых материалов. Хотелось бы: строгий дизайн с минимум гламура, прозрачный фон, обязательно присутствие доменного имени. Исполнение в векторе и в ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Требуется доработка на функционирующий сайт: Доработать масштаб сайта: масштаб сайта должен подходить и для для гаджетов//чтобы картинки и текст на странице были полностью доступны и не обрезались.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно добавить возможность публикации 3х вариантов цены у товара.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуются доработки на функционирующий сайта/ на движке http://www.arwshop.ru ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуется натянуть вёрстку интернет-магазина на движок/ http://www.arwshop.ru/. Готовую вёрстку покажу кандидатам. От кандидата требуется: портфолио, ответственность, цена и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Приветствую! Необходима верстка 3х макетов.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Нужно наполнить интернет-магазина (написать, выложить). Тема: продукция для индустрии красоты. Требуются написание уникальных и продающих seo-текстов - карточек -товара. 500 — 800шт./ Карточек товара по 500 знаков (плюс фото наше или адрес)/Рерайт Прошу указывать сроки ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно продвинуть и вывести на топовую позицию интернет-магазин с продукцией для индустрии красоты в Яндексе и в Google, в 5-ку. Интересуют сроки и цена вопроса. Предпочтение вменяемым профессионалам. Возможно сотрудничество на постоянной основе. Спасибо.Поисковые системы (SEO)29 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Приглашаем к работе по наполнению (написать, выложить) интернет-магазина, тематика: продукция для индустрии красоты. Требуются написание уникальных и продающих seo-текстов. Уникальность от 95% по Адвего Плагиатус. Нужно написать продающие seo-тексты ( без учета пробелов) : - 12 ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется создать добротный интернет-магазин (кроссбраузерная вёрстка) в области индустрии красоты. Имеем отрисованные: фавикон, логотип, три страницы, домен. Желающим взяться за работу, скину ссылку на образец. Важны сроки изготовления и цена вопроса (с пояснениями). Спасибо.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад