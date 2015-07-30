innaprostoinna

Ирина innaprostoinna

 
53 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$450
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Собрать интернет-магазин на Вордпрессе

    Собрать интернет -магазин на Вордпрессе  ( сборка шаблонов под ключ)и перелить содержимое со старого сайта. Цена вопроса, сроки. Примеры раннее выполненных работ. Просьба, плз,  указывать цены в РУБЛЯХ и реальные за сайт-конструктор. (не кандомный сайт!)

    WordPress
    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать страницу Отзывов

    Здравствуйте! Нужно: 1. Сделать страницу отзывов на сайтhttps://profiforsalon.ru/ , (ссылку на пример укажу),  присоединить девайз -секьюрити  [url=http://admin.hypercomments.com/]http://admin.hypercomments.com/[/url] (почта есть уже). Спасибо. Указывайте цену и сроки обязательно.  Платформа Опенкарт.

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать, натянуть на ocStore интернет-магазин.

    Страницы отрисованы, платформа установлена, сайт спарсен. Нужно сверстать и натянуть страницы, привести сайт к готовому рабочему состоянию.  Пилотные сайты подскажу. ТЗ в личку.  Стоимость работы, сроки озвучивайте обязательно. Наличие постоянного контакта с исполнителем, поэтапная сдача ...

    ocStore
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Переделать шаблон cs-cart.

    Переделать дизайн интернет-магазина [url=http://profiforsalon.ru/]http://profiforsalon.ru. [/url]При изменении шаблона сайт должен отображаться корректно и на мобильных устройствах. Окончательный интерфейс страниц вышлю в ТЗ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется написание карточек товара

    Требуется написать/выложить карточки товара (сокращенное и развернутое seo-описание товара), рерайт. 83 карточки. Тема: индустрия красоты. Просьба озвучивать цену за одну карточку и сроки.

    Карточки товаров
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Изменение цены товара. Корзина.

    Нужен скрип, который может изменять цену товара в зависимости от выбранного значения select. ! Учитываем обязательно, что выпадающих списков у товара может быть более 1. Могут иметь место списки (значения), как влияющие на общую ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копия сайта с изменением дизайна.

    Здравствуйте! Нужно создать новый сайт на базе имеющегося. Изменить дизайн (цветовую гамму, шрифт и картинки) и незначительно изменить интерфейс ( перенести строку Поиск товара, изменить немного подвал и шапку), на новом хостинге и ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина/товары красоты и одноразовая продукция

    $50

    Появилась необходимость в создании логотипа и фавикона для интернет-магазина профессиональной косметической продукции и расходных одноразовых материалов. Хотелось бы: строгий дизайн с минимум гламура, прозрачный фон, обязательно присутствие доменного имени. Исполнение в векторе и в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработать масштаб сайта

    Здравствуйте! Требуется доработка на функционирующий сайт: Доработать масштаб сайта: масштаб сайта должен подходить и для для гаджетов//чтобы картинки и текст на странице были полностью доступны и не обрезались.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Натянуть вёрстку интернет-магазина на движок

    Здравствуйте! Требуется натянуть вёрстку интернет-магазина на движок/ http://www.arwshop.ru/. Готовую вёрстку покажу кандидатам. От кандидата требуется: портфолио, ответственность, цена и сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Карточки товара для интернет-магазина

    Здравствуйте! Нужно наполнить интернет-магазина (написать, выложить). Тема: продукция для индустрии красоты. Требуются написание уникальных и продающих seo-текстов - карточек -товара. 500 — 800шт./ Карточек товара по 500 знаков (плюс фото наше или адрес)/Рерайт Прошу указывать сроки ...

    Карточки товаров
    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вывести интернет-магазин в топ, на 1-ю страницу

    Добрый день! Нужно продвинуть и вывести на топовую позицию интернет-магазин с продукцией для индустрии красоты в Яндексе и в Google, в 5-ку. Интересуют сроки и цена вопроса. Предпочтение вменяемым профессионалам. Возможно сотрудничество на постоянной основе. Спасибо.

    Поисковые системы (SEO)29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайта/Тексты для интернет-магазина

    Здравствуйте! Приглашаем к работе по наполнению (написать, выложить) интернет-магазина, тематика: продукция для индустрии красоты. Требуются написание уникальных и продающих seo-текстов. Уникальность от 95% по Адвего Плагиатус. Нужно написать продающие seo-тексты ( без учета пробелов) : - 12 ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание интернет-магазина под ключ

    Здравствуйте! Требуется создать добротный интернет-магазин (кроссбраузерная вёрстка) в области индустрии красоты. Имеем отрисованные: фавикон, логотип, три страницы, домен. Желающим взяться за работу, скину ссылку на образец. Важны сроки изготовления и цена вопроса (с пояснениями). Спасибо.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
devagency
Роман 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$450
10 баллов
7 лет назад
Сверстать, натянуть на ocStore интернет-магазин.
Отличный заказчик!
Андрей - профи! Всегда на связи, корректен, пунктуален! Рекомендую! Планирую продолжить сотрудничество! Трудно найти специалиста такого уровня, как он!
Ответный отзыв
barmarat02
Марат 
42 годаТаиланд
10 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Переделать шаблон cs-cart.
Понравилось сотрудничество с Ириной! Четка постановка задачи, быстрые комментарии по работе, оплата моментальная. Рекомендую всем!
Отличный специалист! Рекомендую! Умеет слышать Заказчика, в то же время всегда подскажет правильное решение. Профессионально, корректно. всегда на связи!
Ответный отзыв
alalid
Лилия 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Требуется написание карточек товара
Приятная, интересная работа, понятные требования, своевременная оплата. Спасибо!
Рекомендую, очень хороший и креативный сотрудник! Вовремя, качественно и прекрасно!
Ответный отзыв
alalid
Лилия 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Написание качественных статей для интернет-магазина
Интересный проект, приятное общение с заказчиком, понятные и обоснованные требования, быстрая оплата. Спасибо! Надеюсь на успешное продолжение сотрудничества!
Очень понравилось работать с Лилией! Все отлично: тексты, сроки, всегда на связи!! Она - талант! Просто супер! Готова продолжить сотрудничество!
Ответный отзыв
logoogo
Игорь 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип для интернет-магазина/товары красоты и одноразовая продукция
Ирина грамотна, приятна в общении, всегда корректно, четко и понятно формулирует задачу. Работать с таким заказчиком одно удовольствие. Рекомендую Ирину, как отличного работодателя, профессионала в своем деле и просто хорошего человека. И спасибо за интересный конкурс.
Компетентен, слышит заказчика, чувствует стиль, корректен, отвечает пунктуально, со знанием дела и развернуто. Изменения вносит быстро и качественно. Работой довольна и смело рекомендую Игоря, как замечательного специалиста своего дела. Спасибо ему огромное!
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