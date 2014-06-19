Создание интернет-магазина под ключ

Интернет-магазиныЗавершен32 заявки345 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется создать добротный интернет-магазин (кроссбраузерная вёрстка) в области индустрии красоты.

Имеем отрисованные: фавикон, логотип, три страницы, домен.

Желающим взяться за работу, скину ссылку на образец.

Важны сроки изготовления и цена вопроса (с пояснениями).

Спасибо.

10 лет назад
innaprostoinna
Ирина 
53 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Vasivanya
Иван 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-2)
10 лет назад
$500
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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