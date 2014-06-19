Создание интернет-магазина под ключ

Сейчас блок фильтра не отображается на страницах категорий где нету товаров, там, где они есть, фильтр отображается, но зависает при фильтрации. В некоторых подкатегориях есть товары, не вошедшие ни в одну дочернюю подкатегорию, там он выводится. ...