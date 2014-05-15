Заменить (исправить) модуль фильтра товаров (OC)

1. Требуется заменить или исправить модуль фильтра товаров (http://prntscr.com/3jnts2) , так как он (предположительно (при отключении этого модуля все летает)) замедляет работу сайта и выводит информацию о товаре с задержкой после перехода на следующую страницу товара

http://prntscr.com/3jnujb при нажатии на переход след страницу

http://prntscr.com/3jnur6 уже произведен переход

и посетитель успевает проскролить страницу вниз до того как товар обновился.

2. Посмотреть в общем на ошибки сайта и по возможности ускорить работу сайта в общем