Доработка шаблона на OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Внести незначительные правки в шаблон магазина на ОpenCart (изменить фон, отступы, цвета кнопок) согласно дизайна PSD.

Шаблон: http://livedemo00.template-help.com/opencart_44137/

Подробности и PSD в личку.

Сроки: 1 день.

В комментариях пишите ориентировочную стоимость.

OpenCart
10 лет назад
iLEVEL
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • PHP Symfony

    Нужен опытный программист PHP Symfony для отладки интернет-магазина, сделанном на PHP Symfony. Нужно проверить базу данных, код, контакт с платежной системой. Наладить необходимые неполадки и сделать новые доработки в магазине zitomer.com. Жду предложений с описанием ...

    PHP
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на UMI

    $500

    Требуеться полностью сайт перенести с рукописного движка на ЮМИ со всеми товарами полностью и со старым дизайном. Выберу исполнителя который выложит реальные примеры сайтов на юми.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин на OpenCart

    Собрать интернет-магазин на OpenCart в соответствии с ТЗ, сделать парсер, натянуть дизайн. Макеты дизайна есть, рисовать не нужно. ТЗ и макапы страниц прилагаю. Исходники дизайна тут https://dl.dropboxusercontent.com/u/1738774/parfume.zip

    OpenCart
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавить responsive-дизайн на Magento-магазин

    Есть достаточно большой магазин написанный на Magento (http://www.littlezenminds.com/). Мы предоставим графический дизайн для нескольких разрешений (до 480 px, до 768 и до 1024) Нужно добавить эти дизайны в существующую Magento тему, так чтобы магазин стал responsive От вас ...

    Magento
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенести базу клиентов и заказов на Simpla

    Здравствуйте. Суть такая: нужно из сайта на shop-script перенести базу клиентов и базу заказов. В заказе естественно сохранить всю инф. о клиентах и желательно товары. Товары можно перенести просто списком, не обязательно ссылкой на товар, т.к. самих ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить тему на OpenCart

    Добрый день. Я купил тему - http://themeforest.net/item/mega-shop-responsive-opencart-theme/6507132 и мне нужно полностью настроить на моем сервере. Оплату буду производить через WM. От Вас цена и сроки. Спасибо.

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад