Доработка шаблона на OpenCart

Есть достаточно большой магазин написанный на Magento (http://www.littlezenminds.com/). Мы предоставим графический дизайн для нескольких разрешений (до 480 px, до 768 и до 1024) Нужно добавить эти дизайны в существующую Magento тему, так чтобы магазин стал responsive От вас ...