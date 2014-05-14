PHP Symfony

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок182 просмотра
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Нужен опытный программист PHP Symfony для отладки интернет-магазина, сделанном на PHP Symfony. Нужно проверить базу данных, код, контакт с платежной системой. Наладить необходимые неполадки и сделать новые доработки в магазине zitomer.com.

Жду предложений с описанием опыта работы.

PHP
10 лет назад
designvh
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад