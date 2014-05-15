Перенос интернет магазина с хостинга на VPS

Интернет-магазиныЗавершен3 заявки127 просмотров
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Здравствуйте, нужно перенести интернет магазина на Webasyst ( Shop-Script ) с хостинга на VPS внутри одного хостинг центра.

10 лет назад
bavard1992
Руслан 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$10
1 день
все супер! быстро, четко, качественно, надежно!)
Руслан обеспечил необходимые для работы условия, был все время на связи. оплата моментально по окончанию работы! Рекомендую к сотрудничеству!
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