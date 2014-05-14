Перенос Webasyst Shop Script на другой хостинг

Требуется разработка интернет магазина на OpenCart с парсером товаров. Более конкретно, объясню по скайпу. Оставляйте скайп и ориентировочную стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести с одного хостинга на другой Webasyst Shop Script. Сайт весит около 5 гб
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