Для разработчиков 1С Битрикс: Интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок154 просмотра
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Добрый день.

Нужен интернет-магазин на 1С Битриксе.

Сайт компании: http://goo.gl/1dAPn4

Задание:

Разработать интернет-магазин на 1С Битриксе.

Оценить стоимость и время проекта? Какая версия 1С Битрикса подойдет для этого проекта?

Дизайн и верстка не нужны.

*Из технических особенностей:

- фильтры

- оплата (модули платежных систем: webmoney, qiwi, wooppay, карточек - kazkom, народный банк Казахстана)

- доставка (самовывоз и доставка по городу)

- регистрация и личный кабинет

- интеграция с 1с 8.1 (обмен товарами, заказы)

- рассылка клиентам

- личный кабинет - нет, кроме элементарного управления подписками

PS: отвечать только в проект. От Вас нужно: стоимость, сроки.

*** Работаем только с фрилансерами. С компаниями и посредниками не работаем. ***

10 лет назад
b_elvira
Эльвира 
36 летКазахстан
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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