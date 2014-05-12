Доработать магазин на OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Есть определённый перечень задач по доработке магазина на OpenCart: фильтры, меню, консультации по общему видению, опираясь на свой опыт.

+Опыт написания расширений.

Нужен человек с опытом, головой, золотыми руками. Ответственный и из Украины.

OpenCart
10 лет назад
Roland777
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Парсинг/Интеграция ИМ

    Есть сайт http://animexpress.ru/ Хотелось что бы в нашем каталоге товаров появлялись товары с сайта amiami.com с описанием, ценой в рублях и нашим вотермарком то есть необходимо произвести интграцию / постоянный парсинг товаров пишите ваши предложения (возможно на другой цмс)

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет магазин на Opencart

    Дизайн и верстка уже готовы, нужно повесить на CMS OPENCART, установить необходимые модули. Так же нужно поставить и настроить модуль синхронизации с 1С 7.7 Спарсить товары с яндекса или откуда либо. Сценарии очень похожи на сценарии в интернет-магазине ...

    OpenCart
    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется специалист под Insales

    Нужен человек хорошо знающий систему insales и опытом создания и доработки магазинов на этой системе, на постоянные доработки по магазину. От вас требуется 1-2 магазина на этой системе в портфолио, и стоимость 1 часа работы.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мелкая правка сайта на Joomla 2.5

    Cлетели настройки размеров картинок в категориях интернет-магазина на Joomla 2.5 в кратких описаниях товаров: теперь изображения более мелкие, кроме того, отсутствуют пробелы между кратким описанием и изображением. Необходимо поправить.

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Плагины для joomlshopping

    1. Социальные рекомендации. Альтернатива сервису http://paylook.ru/ Нажав на кнопку: “Получить скидку”, посетитель получает обычный купон. Система доступна только для зарегистированных пользователей. Дальнейшая работа купона управляется существующей системой бонусов. 2. В карточке товара автоматически скрывать атрибуты, ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка интернет-магазина одежды

    Доброго времени суток, коллеги. Требуется разработка интернет-магазина для одежды. Весь дизайн будем разрабатывать самостоятельно, речь идет только о программной реализации. Прилагаю более-менее подробное ТЗ к описанию проекта. Ждем ваших предложений по стоимости и срокам. Было бы желательно, ...

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • VirtueMart вывести custom fields в категории

    $50

    Нужно на странице категории приладить работу настраиваемого поля "атрибут корзины" также как в карточке товара: список вариантов, при выборе варианта цена меняется без перезагрузки страницы.

    Virtuemart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить обмен товаров между 1С и Simpla

    $50

    Требуется настроить обмен товаров между 1С, интернет-магазином на Симпла. Обмен сработал один раз, товары добавились, но сейчас при обмене ничего не происходит. Доступ к 1С готов предоставить через программу удаленного администрирования.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад