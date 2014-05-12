Доработать магазин на OpenCart

Есть сайт http://animexpress.ru/ Хотелось что бы в нашем каталоге товаров появлялись товары с сайта amiami.com с описанием, ценой в рублях и нашим вотермарком то есть необходимо произвести интграцию / постоянный парсинг товаров пишите ваши предложения (возможно на другой цмс)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть определённый перечень задач по доработке магазина на OpenCart: фильтры, меню, консультации по общему видению, опираясь на свой опыт.
+Опыт написания расширений.
Нужен человек с опытом, головой, золотыми руками. Ответственный и из Украины.
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