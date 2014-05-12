Разработка интернет-магазина одежды

Доброго времени суток, коллеги. Требуется разработка интернет-магазина для одежды. Весь дизайн будем разрабатывать самостоятельно, речь идет только о программной реализации.

Прилагаю более-менее подробное ТЗ к описанию проекта. Ждем ваших предложений по стоимости и срокам.

Было бы желательно, если бы вы указали также технологию, на которой будет реализован магазин (самописный движок, CMS) - чтобы мы понимали, что вы предлагаете и почему.