Разработка интернет-магазина одежды

Интернет-магазиныЗакрыт22 заявки241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток, коллеги. Требуется разработка интернет-магазина для одежды. Весь дизайн будем разрабатывать самостоятельно, речь идет только о программной реализации.

Прилагаю более-менее подробное ТЗ к описанию проекта. Ждем ваших предложений по стоимости и срокам.

Было бы желательно, если бы вы указали также технологию, на которой будет реализован магазин (самописный движок, CMS) - чтобы мы понимали, что вы предлагаете и почему.

10 лет назад
A-media
Антон 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • VirtueMart вывести custom fields в категории

    $50

    Нужно на странице категории приладить работу настраиваемого поля "атрибут корзины" также как в карточке товара: список вариантов, при выборе варианта цена меняется без перезагрузки страницы.

    Virtuemart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить обмен товаров между 1С и Simpla

    $50

    Требуется настроить обмен товаров между 1С, интернет-магазином на Симпла. Обмен сработал один раз, товары добавились, но сейчас при обмене ничего не происходит. Доступ к 1С готов предоставить через программу удаленного администрирования.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на 1С-Битрикс

    $10

    Требуются небольшие доработки интернет-магазина на 1С-Битрикс: 1. Добавление отображения статуса наличия товара в списке товаров (в наличии, в ожидании, под заказ) 2. Добавить фильтр для вывода только тех товаров, которые есть в наличии

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Реконструкция сайта

    Добрый всем день. Кто возьмется за вот такое creardi.by Добрый день. Хотелось бы узнать о возможности реконструкции сайта, о стоимости, а также о сроках ее проведения. Что необходимо: (сайт написан на Ruby) 1) в квадратах слева (анимация) ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установить верстку на OpenCart (доделать)

    $100

    Здравствуйте. Необходимо до конца установить верстку на OpenCart. Нужно: - Cделать к каждой категории товаров страницу с картинками и описанием бренда. - Добавить импорт/выгрузку в excel. - Страницы продукции - Страница товара - Вход/Регистрация (убрать лишние поля) - Поиск - Оформление заказа - Обратная связь - ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить ЧПУ на Opencart

    Ситуация не стандартная.После переноса сайта на другой домен и хостинг ,перестали работать ЧПУ,у старых категорий они остались,а вот у новых не работают,создается ссылка вида" index.php?route=product/product&amp;path=91_94&amp;product_id=960" Модуль стоит Seopro

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать форму обратной связи

    Нужно сделать форму обратной связи на одностраничнике, разметить ее в 3 местах.+ сделать кнопку заказать звонок. Форма и кнопка есть, в том числе страницы, на которые поподает лицо, заполнившее форму. Но все ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад