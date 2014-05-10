Установить верстку на OpenCart (доделать)

Тематика магазина стройматериалы. Нужно сделать следующие: -три цены товара (до 50 тыс. руб., до 100 тыс. руб., от 100 тыс руб.); -разные единицы измерения товаров(метры, штуки, м2, кг); -комбинации товаров и смена цены их вариантов; -генерация прайс листа по товарам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо до конца установить верстку на OpenCart.
Нужно:
- Cделать к каждой категории товаров страницу с картинками и описанием бренда.
- Добавить импорт/выгрузку в excel.
- Страницы продукции
- Страница товара
- Вход/Регистрация (убрать лишние поля)
- Поиск
- Оформление заказа
- Обратная связь
- Слайдер на главной странице.
Сделать необходимо СЕГОДНЯ!
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