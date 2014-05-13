Настроить ЧПУ на Opencart

Интернет-магазиныЗавершен7 заявок128 просмотров
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Ситуация не стандартная.После переноса сайта на другой домен и хостинг ,перестали работать ЧПУ,у старых категорий они остались,а вот у новых не работают,создается ссылка вида" index.php?route=product/product&path=91_94&product_id=960"

Модуль стоит Seopro

OpenCart
10 лет назад
Art_sm
Артем 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
10 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель,вежлив,приветлив,адекватен,быстро нашел решение по ЧПУ ,так что старые ссылки не пришлось менять вручную. Рекомендую.
Отличный заказчик. Мгновенная оплата. Приятный в общении. Рекомендую сотрудничать.. Спасибо..
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