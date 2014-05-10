Подключение оплаты

Есть проект http://work1.bykam.ru/ Необходимо: 1.Нужно, что бы поиск по слову работал через кнопку ентер (сейчас он работает только при нажатии на линзу) http://clip2net.com/s/i4OmJu 2.Необходимо сделать поисковой модуль вот такого плана http://clip2net.com/s/i4Oodz панель поиска товара по коллекции и событию. Пример ...