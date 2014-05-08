Доделать интернет-магазин на опенкарт

Требуется ряд доработок по шопцмс. Подробности http://yadi.sk/d/5DY13PBCPdxec Бюджет указан. Или жду ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект http://work1.bykam.ru/
Необходимо:
1.Нужно, что бы поиск по слову работал через кнопку ентер (сейчас он работает только при нажатии на линзу) http://clip2net.com/s/i4OmJu
2.Необходимо сделать поисковой модуль вот такого плана http://clip2net.com/s/i4Oodz
панель поиска товара по коллекции и событию. Пример такого поиска - http://www.maskarad-sochi.ru/catalog/ ( у них называется Быстрый поиск товара).
Соответственно необходимо прописать, чтобы при добавлении товара на сайт мы вбивали к какой коллекции и событию относиться товар (другими словами сделать классификация товаров по разделам). Нужно, чтоб один товар можно было относить одновременно к нескольким событиям и коллекциям.
3. На этой странице http://work1.bykam.ru/index.php?route=product/category&path=59 под каталогом разделов светится еще каталог товаров. Это просто как картинки вставлено? Потом же под разделами не будет сразу каталога товаров?
4. В описании товара в блоке Наличие товара должна быть графа Под заказ
5. В корзине при оформлении заказа есть графа Адрес. Вы можете сделать, чтоб внизу под этой графой было как на http://www.shar-shop.com
Адрес доставки другой? Нет Да
И если адрес у клиента другой высвечивается графа, в которой клиент вбивает еще и адрес доставки.
6. В корзине при оформлении заказа нужно добавить вот такой блок http://clip2net.com/s/i3hEab
7. На странице подробного описания товара нужно маленькие фотографии снизу основной фотографии переместить справа от этой основной фотографии (потому что справа очень много пустого места). И маленькие фотографии должны быть побольше. Должно получиться как вот здесь http://clip2net.com/s/78QgRK
8. Нужно удалить надпись в подробном описании товара под Ценой - Без НДС: 2000.00 р.
9. А ссылка с раздела Акции куда ведет? Нужно чтобы вела в отдельный раздел с акцией. То есть акция это не только товар из каталога. Это может быть просто текстовая страница с акцией. Как вот здесь - http://sharik.kiev.ua/akczii/shar_syurpriz_v_podarok.html
10. В фотогалереи на общей странице http://work1.bykam.ru/index.php?route=information/information&information_id=13 нужно, чтобы 4 фото помещалось в один ряд.
11. Внутри каждого раздела галереи фотографии должны быть выровнены по центру страницы (сейчас они левее)
12. Все товары во всех разделах должны быть размещены по 3 шт. в ряд. Также товары размещены и в блоке Также советуем посмотреть. Есть дизайн, как это должно выглядеть.
13. На фотографии в фотогаллерею при загрузке должен наноситься водяной знак. Водяной знак в фотогаллереи - это адрес сайта skyshar.com.ua посередине фотографии полупрозрачным белым шрифтом.
14. Товар в каталогах брендироваться должен по принципу как на сайте http://www.shar-shop.com. То есть нужна надпись SkyShar полупрозрачным белым шрифтом
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