Доработка вывода yandexml.php в CMS NetCat

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Есть CMS NetCat. В ней встроенный интернет-магазин. Данные о товарах переносятся из 1С.

Файл yandexml.php формирует XML файл для Яндекс.Маркет.

Необходимо доработать формирование файла в соответствии с рекомендациями от работников Яндекс.Маркет.

В настоящее время вместо названия изделия выводится код изделия. Не выводится категория товара (нужно написать SQL запрос, который будет выводить и категорию).

Таблица категорий (яндекс.маркет) в базу добавлена.

PHP
10 лет назад
aviator
58 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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