Доработка вывода yandexml.php в CMS NetCat

Есть CMS NetCat. В ней встроенный интернет-магазин. Данные о товарах переносятся из 1С.

Файл yandexml.php формирует XML файл для Яндекс.Маркет.

Необходимо доработать формирование файла в соответствии с рекомендациями от работников Яндекс.Маркет.

В настоящее время вместо названия изделия выводится код изделия. Не выводится категория товара (нужно написать SQL запрос, который будет выводить и категорию).

Таблица категорий (яндекс.маркет) в базу добавлена.