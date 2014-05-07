Корректировка настроек или кода сайта Simphony PHP

Проблема: Сайт был перенесен на отдельный сервер и после этого пошли проблемы с платежной системой. Идут двойные продажи, прохождение оплаты происходит, а заказ не проходит. До этого все работало нормально.

Интернет магазин на английском. Админка сделана на Simphony PHP works.

Нужно установить проблему в контакте с платежной системой и решить ее и возможно другие сбои в работе магазина.