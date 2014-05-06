Нужно сделать магазин на wordpress из темы Bazarshop.

А именно перевести на русский язык всё меню, и чтоб выглядело как в demo. Настроить оплату MasterCard, Visa, Paypal.

Желательно еще научить править, меню хотя бы, чтоб в дальнейшем я сам мог управлять магазином.

Срок 2 недели. Бюджет 5 тыр.