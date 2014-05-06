Перенос сайта на Битрикс

Нужен качественный магазин на SIMPLA. Соотношение цена-качество. Кроссбраузерность. Оплата по факту, поэтапно или БС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Полный перенос базы сайта и сохранение функционала.
Необходимы доработки:
- изменение структуры каталога и URL
- интеграция с 1С
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