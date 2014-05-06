Ускорить работу сайта на Joomla 2.5

Требуется доработка модуля админки для opencart 1.5.6.1 Редактирование заказа - при добавлении/удалении товара из существующего заказа через админку примененный купон для этого заказа слетает и заказ остается без купона, необходимо сделать, чтобы купон правильно применялся при ...
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Необходимо ускорить работу сайта интернета-магазина на Joomla 2.5 с большим количеством товаров: 1) сократить время загрузки страниц сайта с 4,1 сек-4,3 сек до 1,5-2 сек, максимум, 2) уменьшить время ответа выделенного сервера, оптимизировать его работу.
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