Внести изменения в интернет магазин (Битрикс)

Развернут сайт на Joomla! 1.5.x + Virtuemart 1.1.7. цель - получить нормальные CEO-урлы. вариант - обновление движка, джумлы и вм, но придется отслеживать, чтобы не слетел шаблон. надо, чтобы после апгрейда не слетел шаблон и ...
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Нужно внести изменения в интернет-магазин одежды. Более подробно все описано в приложении.
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