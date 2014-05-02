Внести изменения в интернет магазин (Битрикс)

$170
Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно внести изменения в интернет-магазин одежды. Более подробно все описано в приложении.

10 лет назад
Amadei88
Тимур 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад