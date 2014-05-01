Доработать интернет магазин opencart (сверстать)

Есть уже работающий сайт с установленной темой. -- http://animexpress.ru

Необходимо привести его к виду http://ozonvip.ru/

а именно:

-Покдлючить систему оплаты (добавить в низу иконки принимаемых платежных систем)

-Сделать боковые иконски соц сетей и подключить туда (твитер,контакт и покупай смодуль покупай с музыкой,самолет и тд так же будет хорошо если вы покажете какие еще модули есть и вместе решим что именно та будет,то что выше точно надо будет установаить))

-Добавить пункты (лучшая доставка , гарантия качества) (банеры, и соотвевующие разделы на сайте)

-И так же все модули

Лучшая цена,Рекоменудем и банер слева

вообщем по функционалу как http://ozonvip.ru/

так же было бы хорошо если бы вы не только сами все это седалил но и показали мне где это редактировать , чтоб я сам в дальнейшем смог изменть информацию