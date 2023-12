Убрать ошибки БД в админке opencart

После переноса на новый хостинг,домен, сайта ,при входе в админку (сайт/admin) вылазиют ошибки .Права на папки выставлял,не помогает,кеш чистил в system/cache .

Интересует человек,который уже сталкивался с подобной проблемой и знает ее решение,желательно объяснить мне на словах в чем же проблема. Оплата по договоренности.

Notice: Error: Could not load language russian! in ******public_html/vqmod/vqcache/vq2-system_library_language.php on line 39

Warning: fopen(******system/logs/error.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in ******public_html/system/library/log.php on line 12

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in ******public_html/system/library/log.php on line 14

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in ******public_html/system/library/log.php on line 16

Notice: Error: Could not load language common/login! in ******public_html/vqmod/vqcache/vq2-system_library_language.php on line 39

Notice: Error: Could not load language common/header! in ******public_html/vqmod/vqcache/vq2-system_library_language.php on line 39

Notice: Error: Could not load template ******admin/view/template/common/header.tpl! in ******public_html/vqmod/vqcache/vq2-system_engine_controller.php on line 70

