Разработчик магазинов на Opencart.

Надо на сайте http://cadplotters.ru/ заменить все слова и логотипы с allcanon на cadplotters. срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаю к сотрудничеству толковых программистов умеющих работать, качественно и в срок.
Обычнно на то чтобы сверстать магазин есть 7 дней.
Работаем по следующей схеме:
Верстка с натяжкой: 1 страница- 25$
Обычно верстаем главная, каталог, карточка товара, корзина и так далее.
Установка модулей: 1 страница 10$
Верстка Pop-Up окна: 10$ .
Перенос на хостинг: 10$
Минимальная оплата: 90$ - проект
В среднем 150$ - проект
Обязательно добавления демо контента (обычно 1-2 товара в категорию)
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