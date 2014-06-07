Разработчик магазинов на Opencart.

$250
Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок221 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приглашаю к сотрудничеству толковых программистов умеющих работать, качественно и в срок.

Обычнно на то чтобы сверстать магазин есть 7 дней.

Работаем по следующей схеме:

Верстка с натяжкой: 1 страница- 25$

Обычно верстаем главная, каталог, карточка товара, корзина и так далее.

Установка модулей: 1 страница 10$

Верстка Pop-Up окна: 10$ .

Перенос на хостинг: 10$

Минимальная оплата: 90$ - проект

В среднем 150$ - проект

Обязательно добавления демо контента (обычно 1-2 товара в категорию)

OpenCart
10 лет назад
olegshpachuk
Олег 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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