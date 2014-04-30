Внести изменения на сайте

Тех.задание находится в прикрепленном файле. Нужен исполнитель разбирающийся в cms VAMSHOP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо на сайте http://cadplotters.ru/ заменить все слова и логотипы с allcanon на cadplotters.
срочно
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