Нужен интернет-магазин.

Добрый день.

Нашей компании необходим современный интернет-магазин на любой бесплатной системе, с возможностью подключения 1С и Яндекс.маркета. Дизайна у нас тоже нет, только фирменные цвета (синий, голубой и желтый).

Компания занимается продажей сантехники (смесители, душевые кабины и т.д.).

От исполнителей требуется обязательное наличие портфолио (если есть работы по нашей тематике - только плюс) и отзывов.

Сроки жесткие и не обсуждаются. За скорость готовы доплатить.