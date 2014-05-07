Нужен интернет-магазин.

$1000
Интернет-магазиныЗавершен22 заявки280 просмотров
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Добрый день.

Нашей компании необходим современный интернет-магазин на любой бесплатной системе, с возможностью подключения 1С и Яндекс.маркета. Дизайна у нас тоже нет, только фирменные цвета (синий, голубой и желтый).

Компания занимается продажей сантехники (смесители, душевые кабины и т.д.).

От исполнителей требуется обязательное наличие портфолио (если есть работы по нашей тематике - только плюс) и отзывов.

Сроки жесткие и не обсуждаются. За скорость готовы доплатить.

10 лет назад
afanasii_bel
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Evity
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$1000
10 дней
Не ожидал, если честно, такой прыти. Все майские праздники над моим сайтом кипела работа, результатом которой я остался доволен на 100% Теперь на очереди наполнение товарами, надеюсь, здесь тоже ребята не подкачают. В общем, советую обращаться.
Работать с Афанасием оказалось очень просто. Советую его, как знающего толк заказчика.
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