Внести изменения для ИМ на opencart

$50
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки156 просмотров
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1. Добавить баннеры разделов на главную страницу

2. Изменить шрифт

3. Сделать бегущую строку для баннеров производителей

4. Добавить название товара в карточке

5. Увеличить окно просмотра изображения

6. Загружать фото большого размера до 5 мб

7. Установить и настроить модуль импорт/экспорта данных (куплен)

OpenCart
10 лет назад
grablik
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
10 лет назад
$40
2 дня
Отличный исполнитель, все сделал как надо, и даже больше. Ищите качество, вам сюда. Рекомендую и сам буду обращаться. Спасибо
Отличный заказчик. Знает чего хочет. Оплата вовремя. Все доступы предоставил. Лично Я рекомендую сотрудничать.. Спасибо..