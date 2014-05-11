Внести изменения для ИМ на opencart

Развернут сайт на Joomla! 1.5.x + Virtuemart 1.1.7. цель - получить нормальные CEO-урлы. вариант - обновление движка, джумлы и вм, но придется отслеживать, чтобы не слетел шаблон. надо, чтобы после апгрейда не слетел шаблон и ...
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1. Добавить баннеры разделов на главную страницу
2. Изменить шрифт
3. Сделать бегущую строку для баннеров производителей
4. Добавить название товара в карточке
5. Увеличить окно просмотра изображения
6. Загружать фото большого размера до 5 мб
7. Установить и настроить модуль импорт/экспорта данных (куплен)
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